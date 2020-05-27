'Lütfen bireysel seccadelerinizi almadan camiye gelmeyin'

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların seccadesiyle namaz kılacağı alan bantlarla ayrıldı.

İl Müftülüğü ve belediye ekipleri, Selimiye'nin iç kısmında çalışma gerçekleştirdi.

Vatandaşların seccadeleriyle 1,5 metre sosyal mesafe kuralını uygulayabileceği şekilde halının üzerine bant çekildi.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, müftülükte gazetecilere yaptığı açıklamada, cuma namazında camiye gelecek vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Vatandaşların abdestlerini evde alarak camiye gelmesi gerektiğini belirten Üzüm, "İl merkezimizde avlusu bulunan 28 camimizde namaz kılınacak. Camilerin kapısında hangi camilerde namaz kılınabileceği uyarı yazısıyla belirtilecek." dedi.

"Lütfen tüm vatandaşlarımız kendi bireysel seccadelerini almadan camiye gelmesinler"

Camilerde sosyal mesafe kuralı uygulanarak çalışma yapıldığını anlatan Üzüm, şunları kaydetti:

"Seccadenin bireysel olması çok önemli. Lütfen tüm vatandaşlarımız kendi bireysel seccadelerini almadan camiye gelmesinler. Çünkü kartonların üzerinde başka kişilerin dokunduğu eşyaların üzerinde virüs olabilir, risk var, bu çok hızlı bulaşan bir virüs. Dolayısıyla seccadelerini getirecekler, serecekler ve geri götürecekler. Sık sık da yıkamalarını ve dezenfekte etmelerini tavsiye ediyoruz. "

Üzüm, koronavirüsle mücadelede temizliğin önemine işaret ederek, "Hem seccadelerimizin hem ellerimizin hem de dokunduğumuz eşyaların temizliğine dikkat etmeliyiz. Camide kullandığımız seccade ayrı, evde kullandığımız ayrı olmalı. Eve gidince halının üzerine o seccadeyi sermemeliyiz. Camiden götürdüğümüz seccadeyi de ya yıkamak ya da dezenfekte etmek faydalı olacaktır."

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Cep seccadelere talep arttı

Konya’da tek kullanımlık ürünler üreten firmanın cami, iş yerleri ve bütün açık alanlarda kullanıma uygun seccadesi, Kovid-19’la mücadele sürecinde daha çok ilgi görmeye başladı. Sputnik’in haberine göre, Konya’da 1964’ten bu yana faaliyet gösteren Pratikser firması, yurt içi ve dışından yoğun talep gören, ceplerde, çantalarda kolaylıkla taşınabilen, özellikle bütün dünyada salgının yaşandığı bugünlerde sağladığı hijyenle dikkati çeken tek kullanımlık seccadeleri, 21 ülkeye ihraç ediyor. Firmanın satış ve pazarlama sorumlusu Celal Ertan, “Tek kullanımlık seccademiz, 60x115 santimetre ebadında insanların rahatça cebinde, çantasında, arabasında taşıyabileceği bir ürün. Şu anda koronavirüs sebebiyle tek kullanımlık ürünlere olan ilgiden dolayı tek kullanımlık seccadelerimize inanılmaz derecede ilgi var. Maliyeti gayet uygun diyebiliriz, insanların rahatlıkla ulaşabileceği bir ürün” diye konuştu. Ertan, cep seccadelerinin tabiatta kolayca çözünebilir, çevre dostu maddeler kullanılarak üretildiğini ve su geçirmediğini de vurguladı.