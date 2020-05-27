"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

'Lütfen bireysel seccadelerinizi almadan camiye gelmeyin'

27 Mayıs 2020, Çarşamba 22:15
Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların seccadesiyle namaz kılacağı alan bantlarla ayrıldı.

İl Müftülüğü ve belediye ekipleri, Selimiye'nin iç kısmında çalışma gerçekleştirdi.

Vatandaşların seccadeleriyle 1,5 metre sosyal mesafe kuralını uygulayabileceği şekilde halının üzerine bant çekildi.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, müftülükte gazetecilere yaptığı açıklamada, cuma namazında camiye gelecek vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Vatandaşların abdestlerini evde alarak camiye gelmesi gerektiğini belirten Üzüm, "İl merkezimizde avlusu bulunan 28 camimizde namaz kılınacak. Camilerin kapısında hangi camilerde namaz kılınabileceği uyarı yazısıyla belirtilecek." dedi.

"Lütfen tüm vatandaşlarımız kendi bireysel seccadelerini almadan camiye gelmesinler"

Camilerde sosyal mesafe kuralı uygulanarak çalışma yapıldığını anlatan Üzüm, şunları kaydetti:

"Seccadenin bireysel olması çok önemli. Lütfen tüm vatandaşlarımız kendi bireysel seccadelerini almadan camiye gelmesinler. Çünkü kartonların üzerinde başka kişilerin dokunduğu eşyaların üzerinde virüs olabilir, risk var, bu çok hızlı bulaşan bir virüs. Dolayısıyla seccadelerini getirecekler, serecekler ve geri götürecekler. Sık sık da yıkamalarını ve dezenfekte etmelerini tavsiye ediyoruz. "

Üzüm, koronavirüsle mücadelede temizliğin önemine işaret ederek, "Hem seccadelerimizin hem ellerimizin hem de dokunduğumuz eşyaların temizliğine dikkat etmeliyiz. Camide kullandığımız seccade ayrı, evde kullandığımız ayrı olmalı. Eve gidince halının üzerine o seccadeyi sermemeliyiz. Camiden götürdüğümüz seccadeyi de ya yıkamak ya da dezenfekte etmek faydalı olacaktır."

***

Cep seccadelere talep arttı

Konya’da tek kullanımlık ürünler üreten firmanın cami, iş yerleri ve bütün açık alanlarda kullanıma uygun seccadesi, Kovid-19’la mücadele sürecinde daha çok ilgi görmeye başladı. Sputnik’in haberine göre, Konya’da 1964’ten bu yana faaliyet gösteren Pratikser firması, yurt içi ve dışından yoğun talep gören, ceplerde, çantalarda kolaylıkla taşınabilen, özellikle bütün dünyada salgının yaşandığı bugünlerde sağladığı hijyenle dikkati çeken tek kullanımlık seccadeleri, 21 ülkeye ihraç ediyor. Firmanın satış ve pazarlama sorumlusu Celal Ertan, “Tek kullanımlık seccademiz, 60x115 santimetre ebadında insanların rahatça cebinde, çantasında, arabasında taşıyabileceği bir ürün. Şu anda koronavirüs sebebiyle tek kullanımlık ürünlere olan ilgiden dolayı tek kullanımlık seccadelerimize inanılmaz derecede ilgi var. Maliyeti gayet uygun diyebiliriz, insanların rahatlıkla ulaşabileceği bir ürün” diye konuştu. Ertan, cep seccadelerinin tabiatta kolayca çözünebilir, çevre dostu maddeler kullanılarak üretildiğini ve su geçirmediğini de vurguladı.

AA

Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gündemde olan birçok seçenek var'

    Adalet ve özgürlük için ortak çağrı

    Yapay vitaminlerden uzak durun

    Salgın genç işsizliği tetikliyor

    Toplu taşıma için âcil eylem planı

    Siyaset hareketleniyor

    ‘İdlib ile dayanışma’ çağrısı

    Çiftçilere âcil destek verilmeli

    ABD'de ve dünyada gündem polis şiddetiyle ölen Floyd... "Nefes alamıyorum"

    Libya'dan çağrı: İnsan hakları ihlallerinin sorumluları yargılansın

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    Cemaatle ibadet hasreti sona eriyor

    Çekirgeler Afrika’daki açlık tehlikesini büyütüyor

    Dört ilde yeniden korona

    Küresel ateşkes çağrıları, salgın sürecinde bile karşılık bulmadı

    'İstikrar sağlandı'

    İtalya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 33 bini aştı

    ABD Dışişleri Bakanından 'Hong Kong' açıklaması

    İdlib'de bir askerimiz şehit oldu

    Acı haber İdlib Şehidi Canbert Tatar'ın ailesine ulaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kaçıncı ibret?
    Genel

    Adalet ve özgürlük için ortak çağrı
    Cevher İLHAN

    Bayat provokasyon…
    Ahmet BATTAL

    Biz birini gözetleyelim ki…
    Genel

    'Gündemde olan birçok seçenek var'
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kambur velîler ve Düğüm Babalar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Yanlış yapan imama uyulmaz; uyarılır!
    Hüseyin Şahinoğlu

    Peygamberimizin (asm) duâ öğretme usûlü
    Faruk ÇAKIR

    Dertler de geride kalsa...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.