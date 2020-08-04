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4 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Malatya 5,2 ile sallandı

04 Ağustos 2020, Salı 14:17
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremin kent genelinde hissedildiğini söyleyen Malatya Valisi Aydın Baruş, "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "İlçede geçmiş dönemdeki depremlerde hasar gören binaların biraz daha ağırlaştığı şeklinde bilgiler aldık." açıklamasında bulundu.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek özellikle Sivrice ilçesinin Malatya sınırına yakın kırsal bölgelerinde incelemenin sürdüğünü söyledi.

Bakan Soylu: Taramalara devam ediliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde Valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor."

Civar illerden de hissedildi

Depremin hissedilmesiyle birlikte çok sayıda Malatyalı ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. 

Bu arada, deprem, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Siirt, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.

Kılıçdaroğlu: Dualarımız can kaybının olmaması için

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından depreme ilişkin yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının olmaması için." 

Bakanlardan "geçmiş olsun" mesajı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da deprem nedeniyle "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Bakan Kurum, "İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy da "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can kaybı yaşanmamasını temenni ediyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise "Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." temennisini dile getirdi. 

AA

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