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7 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

Malatya Valiliğinden deprem açıklaması

07 Şubat 2020, Cuma 21:10
607 konutun yıkıldığı kentte 5 bin 328 konutun ağır, 6 bin 672 konutun ise az hasarlı olduğu belirlendi. Battalgazi'de 85, Doğanyol'da 130, Kale'de 12, Pütürge'de 27, Yeşilyurt'ta ise 1 binanın acil yıkılacağı bildirildi.

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili yürütülen çalışmalarda, kentte 5 bin 328 konutun ağır, 6 bin 672 konutun da az hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin yaralandığı hatırlatılarak hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bugün itibarıyla kesin hasar durumuna ilişkin yapılan tespite göre Kale'de 97, Pütürge'de 84, Doğanyol'da 399, Battalgazi'de 26, Yeşilyurt'ta 1 olmak üzere 607 konutun yıkıldığı aktarıldı.

Pütürge'de 1766, Battalgazi'de 1181, Kale'de 1388, Doğanyol'da 663, Yeşilyurt'ta ise 330 olmak üzere 5 bin 328 konutun da ağır hasarlı olduğu ifade edildi.

Battalgazi'de 3 bin 59, Pütürge'de 1268, Yeşilyurt'ta 720, Kale'de 1065, Doğanyol'da ise 560 olmak üzere 6 bin 672 konutun da az hasarlı olduğu kaydedilen açıklamada, Battalgazi'de 85, Doğanyol'da 130, Kale'de 12, Pütürge'de 27, Yeşilyurt'ta ise 1 binanın acil yıkılacağı bildirildi.

Açıklamada deprem bölgesinde 5 bin 948 çadır, 1169 hayvan çadırı, 69 ton hayvan yemi dağıtıldığı, 131 ahırın yıkıldığı, Doğanyol'da 59 büyükbaş ve bir küçükbaş, Pütürge'de 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu hatırlatıldı.

Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi'de 167 kişiye eşya yardımı kapsamında 835 bin lira, 656 yıkık derecede hasarlı ev sahibine 7 milyon 216 bin lira; Battalgazi ve Yeşilyurt ilçesinde yıkık derecede hasarlı evde ikamet eden 98 kiracıya 490 bin lira, depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplamda 8 milyon 659 bin liralık nakit yardım yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şu bilgilere de yer verildi:

"Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 3 bin 875 haneye 3 bin 875 ton kömür dağıtıldı. Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 6 bin 703 yatak, 11 bin 629 battaniye, 5 bin 538 ısıtıcı, 10 bin 604 hazır gıda, 32 bin 500 gıda kolisi, 9 bin 112 hijyen paketi, 2 bin 956 giyim malzemesi desteği sunuldu. İl genelinde içme suyu ve elektrikle ilgili sorun yaşanmıyor. Bazı mahallelerin yolları hasarlı ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmıyor. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir. Çadır kurma çalışmalarına 347 jandarma personeli, 70 AFAD ekibi ve 231 köy korucusu katılmaktadır. Hasar tespiti için 90 ekipte 190 teknik personelle sahada çalışmalar devam etmektedir."

AA

Etiketler: Malatya Valiliği, deprem, açıklama
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