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5 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Manisa'daki trafik kazasında 12 kişi yaralandı

05 Aralık 2023, Salı 09:50
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsü ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir Ankara kara yolu Turgutlu ilçesi geçişinde, bir fabrikanın işçilerini taşıyan Nurettin K. (58) yönetimindeki 45 AKH 605 plakalı servis midibüsü, aynı yönde seyir halindeki Sefa D'nin (28) kullandığı 33 EFA 11 plakalı tırın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Midibüs sürücüsü Nurettin K, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada yaralanan 12 kişi, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nurettin K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA

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