"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Manisa Valisinden 'hasarlı bina' açıklaması

27 Ocak 2020, Pazartesi 16:09
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Akhisar'da meydana gelen 5,4 şiddetindeki depremin ardından bölgede 241 ağır, 446 az hasarlı bina tespit edildiğini açıkladı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 22 Ocak'ta Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan çalışmalarında bölgede 241 ağır, 446 az hasarlı bina tespit edildiğini bildirdi.

Vali Deniz, Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen "İl Planlama ve Koordinasyon Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, geçen hafta merkez üssü Akhisar ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa, İzmir ve Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bağlı 32 kişilik ekibin, depremin etkilediği Akhisar, Kırkağaç ve Saruhanlı ilçelerinde incelemelerini tamamladığını söyledi.

Depremden Akhisar'da 41, Kırkağaç'ta 6, Saruhanlı'da ise 2 mahallenin etkilendiğini aktaran Vali Deniz, şunları kaydetti:

"Akhisar ilçesinde 2 bin 610 konut yapıda 130 ağır hasarlı, 222 az hasarlı; Kırkağaç ilçesinde 1815 konut yapıda 110 ağır hasarlı, 220 az hasarlı; Saruhanlı ilçesinde ise 163 konut yapıda 1 ağır hasarlı, 4 az hasarlı olmak üzere 3 ilçede toplam 241 ağır hasarlı, 446 az hasarlı konut yapı tespit edilmiştir. Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan mahallelerde AFAD İl Müdürlüğü tarafından 120'nin üzerinde çadır kurulmuştur."

Vali Deniz, depremde evi oturulamayacak şekilde zarar gören 201 vatandaşın Kırkağaç Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampı'na yerleştirildiğini, vatandaşların barınmalarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Etiketler: Manisa, Vali, deprem, hasarlı bina
Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Selçuk açıkladı: Depremzedeler için 8 milyon lira kaynak aktarıldı

    İran 5,4 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı

    Doğu Türkistanlılar deprem bölgesinde yemek dağıttı

    'Enkazdaki son vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı'

    Manisa Valisinden 'hasarlı bina' açıklaması

    Erdoğan partisinin vekilleriyle görüşecek

    İdlib'e hava saldırısı: 5 ölü

    Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu

    Soylu'dan depremzedelere maddi yardım açıklaması

    'Elazığ'a 2 bin yeni konut yapılacak'

    Elazığ depreminde vefat edenlerin sayısı 41'e yükseldi

    Hafter milisleri hastanelere de saldırıyor: "Üzücü, üzücü, gerçekten üzücü...''

    Ortaköy'deki terör saldırısı davasında yeni gelişme

    Son 24 saatte 21 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

    Afganistan'ın Gazne vilayetinde yolcu uçağı düştü

    'Deprem bölgesinde oynanacak tüm karşılaşmalar ertelenmiştir'

    Hasarlı binalar korkutuyor

    Depremler afete dönüşmeden tedbirler alınmalı

    Deprem bölgesinde son durum?

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    “Bir belâ, bir musîbetten çekininiz ki...”
    Yeni Asya'dan Size

    Hukuksuzlukları yine hukukla aşacağız
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu gidişattan rahatsız olmuyorsanız...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dünyanın çektiği sancılar
    Süleyman KÖSMENE

    Dünyayı da, ahireti de kazanmanın bahası nedir?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Nurs Köyü hakkındaki asılsız iddialara cevaplar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    ‘Şark Fatihi’ni rahmetle anıyoruz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füzeler isabet etti'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.