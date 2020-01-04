Mardin'de görsel şölen

Farklı din, dil ve kültüre mensup insanların kardeşçe bir arada yaşadığı, tescilli yapılarıyla adeta açık hava müzesini andıran, Mezopotamya’nın incisi Mardin’de sis ve gün batımı eşsiz manzaralar oluşturuyor.

Mardin’de sis ve gün batımı görsel şölen oluşturdu. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, dar sokakları, taşın oya gibi işlendiği evleri ve tarihî yapılarıyla öne çıkan Mardin, ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunuyor. “Eski Mardin” diye tabir edilen sit alanındaki cami, medrese, kilise, manastır ve tarihî evler, gün batımında ve siste tabiatseverlere seyri doyumsuz manzaralar sunarken, fotoğrafçılar için de eşsiz kareler oluşturuyor.

Fotoğraf sanatçısı Amar Kılıç, tarihî yapıların dört mevsim muhteşem manzaralar oluşturduğunu, şehri fotoğraflamanın farklı bir duygu olduğunu söyledi.