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2 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Marmara ve Ege için fırtına uyarısı yapıldı

02 Aralık 2021, Perşembe 10:08
Rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, Artvin ve Rize çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimleri ile Çanakkale'nin güney çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sıcaklıklar artacak

Ülke genelinde mevsim normalleri altına düşen hava sıcaklıklarının bugünden itibaren tekrar artarak iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarına yer yer üstüne çıkacağı tahmin ediliyor.

Etiketler: Marmara, Ege, fırtına, uyarı
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