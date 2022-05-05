Mayıs ayında beyaz rahmet

Ardahan’da Mayıs ayında lapa lapa yağan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Şehirde dün sabah aralıklarla etkili olan sağanak, kara dönüştü. Lapa lapa yağan karla, il merkezi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Kışı aratmayan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. İlkbahar mevsiminin son ayında karla karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlardan Tuncer Aktürk, kış mevsiminin hâlâ etkisini gösterdiği belirterek, “Bu yıl bilindiği gibi kış uzun sürdü. 74 yaşındayım ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştım. 5 Mayıs’ta yağan kar beni şaşırttı. Bu da Allah’ın rahmeti, bereketi diyelim.” dedi. AA

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