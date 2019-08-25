Meteoroloji çok sayıda bölgeyi uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Orta Karadeniz ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzey illeri için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışların, bu akşam saatlerinde Niğde çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi Doğu Karadeniz'in yüksekleri, yarın da öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. AA

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