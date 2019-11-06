"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Meteoroloji'den 5 bölgeye kuvvetli rüzgar ve sis uyarısı!

06 Kasım 2019, Çarşamba 14:07
Marmara'nın batısında yarın güneybatıdan yer yer kuvvetli rüzgar eseceği, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Hava, ülkenin batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacak.

Rüzgarın, Marmara'nın batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

AA

Etiketler: meteoroloji, hava durumu
Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Bağdadi'nin eşi yakalandı'

    "Türk tarım sektörü Menderes'i rahmet ve minnetle anıyor"

    İdlib'deki çocuk hastanesi Rusya tarafından hedef alındı

    İnsanlık düşmanı İsrail'den bir küstah hareket daha!

    Bütçe görüşmelerinin izlenebilmesi için CHP'den TBMM'ye başvuru

    Meteoroloji'den 5 bölgeye kuvvetli rüzgar ve sis uyarısı!

    "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin"

    Trump'a Virginia ve Kentucky seçimleri şoku

    ASELSAN'nın ulaştığı rekor kar açıklandı

    Irak'ta 3 milletvekilinin evi yakıldı

    Ayasofya için bahane kalmadı

    Telefonlar bakteri yuvası

    Maktul dedi, takipsizlik verdi

    Tokdemir’den Bakana: Öğretmenlerin özlük hakları düzenlenecek mi?

    İçeride binlerce masum var

    Türkiye'de kitap okuma oranı arttı

    Yeni yılda vergi, harç ve cezalar zamlanacak

    Açılışlar azaldı kapanışlar arttı

    Rusya Suriye'de sivilleri vurdu: 3 ölü

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “İkinci yargı paketi”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erdoğan ve Trump
    Mustafa ORAL

    Öyle bir asra geldik ki…
    Faruk ÇAKIR

    Adalete güven kalır mı?
    Genel

    Ayasofya için bahane kalmadı
    Ahmet BATTAL

    Bize yeni bir bilen lâzım
    Süleyman KÖSMENE

    Allah, çok sevinçlileri sevmez mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Cenab-ı Hakk’a vâsıl olan yollar çoktur
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Şekersiz çay”ın lezzeti (3)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.