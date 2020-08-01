Meteoroloji'den 6 ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sabah az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 10, Erzurum'da 15, Ağrı'da 17, Iğdır'da 19 ve Erzincan'da 20 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ile Erzincan'da 33, Erzurum ile Ağrı'da 29, Kars ile Ardahan'da 25 derece olacağı öngörülüyor. AA

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