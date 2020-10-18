Meteoroloji'den 9 ile sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güney ve doğusunda devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün saat 18.00'e kadar Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ufak çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Batı Karadeniz Ayrıca, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında da kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Buna göre, Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bu bölgede de ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

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