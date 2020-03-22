Meteoroloji'den Doğu Anadolu'ya çığ uyarısı!

Doğu Anadolu Bölgesindeki bazı iller için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 7, Erzincan ve Ağrı'da 1, Tunceli'de 0, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Erzurum ve Ardahan'da 2 derece ölçüldü. Günün beklenen en yüksek sıcaklığının Tunceli ve Iğdır'da 17, Erzincan'da 15, Ağrı'da 9, Erzurum ve Kars'ta 8 ve Ardahan'da 6 derece olması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini belirterek, vatandaşların yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlardaki çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Hakkari'de 10 yerleşim biriminin yolu kapandı İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, iki gün önce kentte etkili olan kardan dolayı kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar sonucu 20 yerleşim biriminin yolunu açın ekipler, merkez ve Yüksekova ilçesine bağlı 1 köy ve 9 mezra yolu açmak için çaba gösteriyor. Belediye ekipleri de kent merkezindeki karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor. Muş Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kar nedeniyle kapanan 35 köy yolunu açtıklarını söyledi. Karla mücadele ekipleri, kışın kimsenin kalmadığı merkeze 65 kilometre uzaktaki Cevizlidere köy yolunda yaylacıların ulaşımının sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Çığ uyarısı Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığının 2 ila 5 derece artması beklenen bölgede, rüzgar genellikle doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Günün en yüksek sıcaklığının Muş'ta 10, Hakkari ve Van'da 8, Bitlis'te 6 derece olması bekleniyor. Kar erimeleri ve eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. AA

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