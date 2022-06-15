Meteoroloji'den İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın doğusu, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Isparta ve Burdur çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşanacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

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