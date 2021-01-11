Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

​​​​​​​Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, İstanbul'da yarın beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması öngörülür.

Kuvvetli yağış bekleniyor Meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

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