Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Birçok bölgede fırtına ve sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, yurdun birçok kesiminde bugün için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor. Gün içerisinde İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari hariç) ile Kırklareli'nin kuzeyi, İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Zonguldak, Tokat ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kayseri, Sivas, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

İç ve kuzeydoğu kesimleri ile Marmara'da 1 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Kayseri, Sivas, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.