Meteoroloji'den şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroliden yapılan açıklamada Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde gün içerisinde şiddetli rüzgar ve fırtına etkili olurken Doğu Karadeniz için şiddetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor

Rüzgâr,genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.