Meteoroloji uyardı: Karla karışık yağmur bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Mardin çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Amasya, Tokat, Yozgat, Kayseri, Sivas, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 6 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu 9 İzmir: Parçalı bulutlu 13 Adana: Parçalı ve çok bulutlu 14 Antalya: Parçalı bulutlu 16 Samsun: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 8 Trabzon: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 9 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli eksi (-) 5 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 7

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