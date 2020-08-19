"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

19 Ağustos 2020, Çarşamba 10:16
Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile batıda Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Etiketler: Meteoroloji, sağanak, uyarı
Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İnsani yardım çalışanlarına yönelik şiddet geçen yıl zirve yaptı'

    AFAD 2 milyon kişiye afet eğitimi verdi

    Atlantik Okyanusu'nda mikroplastik krizi

    Pakistan Başbakanı: Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız

    Mevlüt Çavuşoğlu, Maduro'yla görüştü

    Türkiye, Mali'deki askeri darbeye tepki gösterdi

    Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 15 milyonu aştı

    Krizi aşmanın formülü: Çalışana yatırım

    Açlık sınırı asgarî ücreti geçti

    Tahribatın bedeli ağır olacak

    Piramit sistem dolandırıcılığına dikkat

    Depremlerden ders alınmadı

    Dünyada son 24 saatte neler yaşandı?

    Virüs kontrolsüz şekilde yayılıyor

    Yetkilileri harekete geçiren görüntü

    Trump: Belarus'ta çok fazla demokrasi varmış gibi görünmüyor

    DMÖ: Temmuz ayı 'en sıcak ay' olarak kayıtlara geçti

    Bir insanlık trajedisi de Samsun'da gözlemlendi

    Askeri hareketliliğin devam ettiği Mali'de son durum?

    Gazze'de insani kriz uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Ara”dan sonra
    Hasan KOÇ

    Zulme taraftarlığın dünyadaki cezası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Piramit sistem dolandırıcılığına dikkat
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ailede ihlâs (3)
    Ahmet BATTAL

    Türk demokrasisi, bağımsızlık, özgürlük ve Kemalistler
    Faruk ÇAKIR

    Çağrılar karşılık bulsun
    Raşit YÜCEL

    Korona “yenilir” mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’a göre “küresel büyücüler”
    Misbah ERATİLLA

    “Benim annem ekonomistti”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.