Metrolar internet için izin bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin AKP’li üyesi Serdar Duran, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray’da 15 Ekim Cuma gününden itibaren internet hizmeti verilmeye başlanacağını açıkladı.

Duran, “‘U’ harfi göreceğiniz her metro hattında internet erişiminden faydalanabileceksiniz” dedi. İBB Meclisi’nin Ekim ayı toplantısının ikinci birleşimi, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. İBB Meclisi’nde geçen Haziran ayında İBB metrolarında internet erişiminin sağlanabilmesi için oybirliği ile karar alınmıştı. Ancak bugüne kadar resmî süreç tamamlanarak metrolarda internet erişimi sağlanamadı. CHP’li İBB Meclis Üyesi Mesut Kösedağı ise “Metrolarda ayrım yapılmamalı. Metroda internet olacaksa U ya da M harfi fark etmeden herkes kullanabilmeli. O izin İçişleri Bakanlığı’ndan mı geldi? Bir bilgi varsa bizimle de paylaşılırsa biz de en kısa zamanda çalışmalarımızı başlatalım” diye konuştu.

İstanbul - anka