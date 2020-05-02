MSB: 3 PKK/YPG’li terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG’li terörist, Mardin Kızıltepe’deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG’li teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha Mardin Kızıltepe'deki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi. AA

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