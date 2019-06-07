Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 9 helikopterle havadan, 20 arazöz ve 150 kadar orman işçisiyle de karadan müdahale edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. İlçeye bağlı Nergis Tepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 6 helikopterle havadan, 16 arazöz ve 50 kadar orman işçisiyle de karadan müdahale ediliyor. Arazi yapısı nedeniyle ekipler yangına güçlükle müdahale ediyor. AA

Okunma Sayısı: 69

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.