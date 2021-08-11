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11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Muğla - Köyceğiz'deki yangın Denizli sınırına yaklaştı

11 Ağustos 2021, Çarşamba 14:16
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Temmuz'da başlayan orman yangını, Denizli'nin Beyağaç ilçesi sınırına yaklaşık 5 kilometre kadar yaklaştı.

Yangının daha fazla yayılmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ve Beyağaç Belediyesi personeli de destek veriyor.

Yangının Beyağaç'taki anıt ağaçların da olduğu karaçam ormanına sirayet etmemesi için ekipler büyük çaba sarf ediyor.

"Bugün kontrol altına alınacağını düşünüyoruz"

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, bölgede yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Önceki gün büyük kısmı kontrol altına alınan yangının rüzgarın etkisiyle dün tekrar alevlendiğini belirten Akçay, "Bölgenin sarp olması müdahaleyi zorlaştırıyor. Beyağaç mülki sınırına kuş uçuşu 5 kilometre yaklaşan yangının bugün kontrol alınacağını düşünüyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor. Biz de bölgede ekiplere elimizden geldiğince yardımcı olamaya çalışıyoruz." dedi.

AA

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