Müsilajda Kasım ayı kritik

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’nin dibinde yer yer görülen müsilajın parçalanmaya başlamasını olumlu bir işaret olarak değerlendirdi.

Sarı, Erdek Körfezi’nde geçen Cumartesi yaptığı dalışta 17,5 metre derinliğe kadar indiğini söyledi. Müsilaj tehlikesinin diplerde sürdüğünü belirten Sarı, “Az akıntılı bölgenin dibi komple müsilajla kaplanmış durumda. Yaklaşık 10 santimetre kalınlığında yorgan gibi bir örtü var. Bu örtü aynı zamanda parçalanmaya başlamış. Bu iyi, beklediğimiz ve istediğimiz bir şey.” dedi.

Müsilaj tabakasına elini daldırdığında simsiyah bir çamur haline geldiğini gördüğünü dile getiren Sarı, Kasım ayının kritik olduğunu vurgulayarak, “Kasım ayında müsilajın yeniden su kolonunda görülmeye başlaması, yeniden oluşuma başlaması büyük bir olasılıktır. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 8-18 metrelerde başladı, sonra gittikçe genişledi. Nisan ayı gibi komple yüzeye çıktı, koyları, körfezleri kapladı, Temmuz ayına kadar devam etti. İşte o zaman fark ettik, yüzeye çıkıncaya kadar dikkate almadık.”