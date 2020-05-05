Nisan ayında 220 işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin açıkladığı yeni rapora göre, Nisan ayında 220 işçi iş kazalarında öldü.

İSİG verilerine göre Nisan ayında en az 103 işçi koronavirüsü sebebiyle öldü. Meclisten yapılan açıklamada daha fazla kişinin virüsten ölmüş olabileceği fakat bilgilere ulaşmanın zor olduğu kaydedildi. Nisan ayında ölen 220 emekçinin 176’sı ücretli (işçi ve memur), 54’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor. Ölenlerin 14’ü kadın işçi, 206’sı ise erkek işçi. Ölenlerin dördü çocuk, sekizi (5’i Suriyeli, 1’i Afganistanlı, 1’i Bulgaristanlı, 1’i Türkmenistanlı) ise mülteci işçi. Ölüm nedenleri ise sırasıyla Covid-19, trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme, kalp krizi, şiddet ve elektrik çarpması olarak kaydedildi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Nisan ayında 220 işçinin ölmesi sebebiyle bu yıl iş cinayetlerine kurban giden işçi sayısı 580 oldu. Ocak ayında en az 114 işçi, Şubat ayında en az 133 işçi, Mart ayında en az 113 işçi iş cinayetlerinde ölmüştü.