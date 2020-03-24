Öğretmen ve öğrencilerden yıkanabilir koruyucu maske seferberliği

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Üretim Teknolojisi Alanı öğretmenleri ile öğrencileri, yıkanabilir koruyucu maske üretimine başladı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Giyim Üretim Teknolojisi Alanı öğretmenleri ve öğrencileri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında piyasadaki maske ihtiyacını karşılamak amacıyla okuldaki atölyelerde çalışmalarını yürütüyor. Atölyelerde beyaz, turkuaz ve pembe renklerde maske üretimi gerçekleştirilerek, iç piyasa ile kamu kurum ve kuruluşlarının artan maske ihtiyacı karşılanması amaçlanıyor. Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, maske üretimine yönelik okul bünyesinde bir süredir devam eden altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Seri üretim bandı kurduklarını, solunum koruyucu maskelerin seri üretimine başladıklarını ifade eden Konuk, "Şu anda günlük yaklaşık 10-15 bin civarında bir maske üretimini planlıyoruz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve dışarıdan destek alacağımız vatandaşlarımızla birlikte inşallah bu üretimi gerçekleştirip, içinde bulunduğumuz zor dönemde milletimize yardımcı olmaya çalışacağız." dedi. Yüzde 100 pamuk kumaştan üretilen maskelerin yıkanabilir özellikte olduğunu belirten Konuk, 60-90 derece sıcaklık aralığında yıkandığı zaman dezenfekte olarak tekrar kullanılabileceğini söyledi. AA

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