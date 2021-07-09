Ordu’nun yüzde 74’üne maden ruhsatı

TEMA Vakfı’nın, zengin canlı tür çeşitliliği, su varlığı, tabiatı, tarım alanlarıyla öne çıkan ve Türkiye fındık ihracatının merkezi olan Ordu’ya ilişkin hazırladığı madencilik raporuna göre bölgede 435 tane maden ruhsatı verildi.

Orman alanlarının yüzde 65’i, Önemli Tabiat Alanları’nın yüzde 80’i madenler için ruhsatlandırılırken, bunlardan biri olan Giresun Dağları’nın tamamının madenlere ruhsatlı olduğu tesbit edildi. Cumhuriyet’tin aktardığı rapora göre; Türkiye’nin en önemli doğa, tarım ve kültür merkezlerinden biri olan il 435 adet maden ruhsatı ile tehdit altında. Bu ruhsatların 51’i arama, 47’si işletme, 337’si ise ihale ruhsatı. İl genelinde maden ruhsatlarının dağılışına da yer verilen raporda ormanların yüzde 65’ine, meraların yüzde 64’üne, tarım alanlarının yüzde 76’sına ve yaşam alanlarının yüzde 78’ine maden ruhsatı verildiğini gösteriyor.

Okunma Sayısı: 31

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.