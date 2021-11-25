‘Orman Okulu’ açıldı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Büyük Salkım Orman Okulu törenle açıldı.

Okulda çocuklar, toprakla ve hayvanlarla iç içe çeşitli faaliyetler yapacak. Karaköprü’nün Büyük Salkım Mahallesi’nde açılışı yapılan okulda öğrencilere, eğitimin yanı sıra doğa sevgisi aşılanacak, çocuklar toprakla ve hayvanlarla bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yapabilecek. Açıklama yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, belediyelerinin çalışmalarıyla eğitime katkı sunmaya devam ettiğini anlattı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü’yle ortaklaşa yapılan projeyle orman okul kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Baydilli, şöyle konuştu: “Burada çocukların doğayla ilgili öğreneceği o kadar şey var ki anlatılamaz. Açık havada toprağa yakın bir eğitim yuvası olan bu okullar çocukların hayvanları, bitkileri tanımasında çok değerli kurumlardır. Çocuklar burada yapacakları gözlemlerle, oynayacakları oyunlarla ve eğitimlerle doğa zekasının gelişimini sağlayacaklar. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”