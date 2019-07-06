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Ormana teknopark

06 Temmuz 2019, Cumartesi 20:19
İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Kurtköy mahallesine bağlı yaklaşık 260 bin metre karelik bir ormanlık alana teknopark yapılmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onay verdi.

İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Kurtköy mahallesine bağlı yaklaşık 260 bin metre karelik bir ormanlık alana teknopark yapılmasına karar verildi. Karar Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’nin önceki günkü sayısında yayınlandı.

gazeteduvar’ın haberine göre, söz konusu teknopark alanı olarak belirlenen yer Sabiha Gökçen Havalimanı’nın doğusunda yer alıyor. Bölge Harita ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ndeki niteliği ormanlık alan olarak geçiyor. Alanın büyüklüğü ise yaklaşık olarak 260 bin metrekareye denk geliyor. Kuzey Ormanları Savunması’ndan Nuray Çolak, ormanlık alanda yapılmak istenen projeye tepki göstererek, “İstanbul’da kaybedecek 1 metrekare dahi orman alanımız olmamalı” dedi.

‘Kuzey ormanlarına saldırının bir parçası...’

Çolak, ormanlık alanın teknopark adı altında imara açıldığını söylüyor. Çolak, “Katil projeler üçüncü havalimanı, üçüncü köprü gibi projelerle tahrip edilen kuzey ormanlarında, bu büyük projelerin yanı sıra taş ocakları, yollar, rüzgâr enerji santralleri, mesire alanları, özel eğitim tesisleri, spor alanları gibi pek çok faaliyete de izin veriliyor” diyerek önceki gün yayınlanan kararla ilgili olarak şunları söyledi: “Resmî Gazete yayımlanarak ilân edilen Cumhurbaşkanı kararıyla Kurtköy bölgesindeki orman alanının teknopark alanı olarak ayrılmasına yönelik kararı, kuzey ormanlarına yapılan saldırının bir parçası olarak görüyoruz. Tarım alanı üzerine oturan Sabiha Gökçen Havalimanı ile TEM Otoyolu arasındaki kalan orman alanının, bir kısmını önce TEM bağlantı yolları ardından 2B (Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazine’ye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun) yasasıyla kaybetmiştik. Geldiğimiz noktada kalan orman parçasının da teknopark adı altında imara açılmak istendiğini görüyoruz.”

‘KAYBEDECEK BİR METRE KARE DAHİ ORMAN ALANIMIZ OLMAMALI’

Ormanlık alanların muhafaza edilmesi gerektiğini söyleyen Çolak, “İklim kriziyle yüz yüze olduğumuz bu dönemde İstanbul’da kaybedecek 1 metrekare dahi orman alanımız olmamalı” dedi.

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