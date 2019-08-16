Para bulan işçiden insanlık dersi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Ergenekon Mahallesi’ndeki Osman Gazi Parkı’nda, bir bankın üzerinde içi para dolu çanta bulan ve amirlerine bildirerek çantanın sahibine teslim edilmesini sağlayan Durmuş Uğur, Turgutlu Belediyesi tarafından Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

Belediyede düzenlenen ve çanta sahibi Mahsun Örge’nin de katıldığı törende konuşan Belediye Başkanı Çetin Akın, Durmuş Uğur’un tüm Türkiye’ye örnek olduğunu, çocuklarına ve torunlarına anlatacağı güzel bir hikayesinin olduğunu belirtti. Durmuş Uğur’u insanî davranışından ötürü tebrik ettiklerini ifade eden Akın, “Bu davranışının Türkiye’de herkese örnek olmasını temenni ediyoruz. Durmuş kardeşimizin bu davranışını ufak da olsa bir hediye ile kutlamak istedim. Allah bundan sonra yolunu gönlünün güzelliği gibi yapsın.” dedi.

İşçi Durmuş Uğur ise, “Ben insanlık görevimi yaptım. Bu yaşıma kadar boğazımızdan haram lokma geçmedi, bundan sonra da nasip olmasın inşallah” dedi. Durmuş Uğur, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, çanta sahibi Örge’nin de kendisine hediye vermek istediğini ancak bunu kabul etmediğini söyledi.