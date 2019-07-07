Poşet kullanımında düşüş

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince, satış noktalarında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi sonrası aylık kişi başı poşet kullanımı 35'ten 10'a geriledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'de 1 Ocak 2019'dan itibaren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince, satış noktalarında plastik poşetlerin tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmesi uygulamasına başlandı. Uygulama ile Türkiye'de plastik poşet kullanımında 78,4 azalma oldu. Aylık yaklaşık 35 adet olan kişi başı kullanımı sayısı yaklaşık 10'a kadar düştü. Vatandaşlar başta olmak üzere ilgili sektör temsilcilerinin de uygulamanın çevresel boyutu açısından verdikleri desteklerin korunması ve herhangi bir yanlış algının oluşmasına fırsat verilmemesi açısından kurumsal bütünlük içerisinde hareket edilmesine dikkat edildiği belirtildi.

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