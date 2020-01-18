Rabia Naz Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun 12 üyesi de 7 Kasım'da Eynesil'e giderek, incelemelerde bulunmuştu.

11 yaşındaki kızı Rabia Naz'ın ölümünün aydınlatılması için baba Şaban Vatan iki yıldır büyük bir adalet mücadelesi veriyor. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan TBMM kararına göre, Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonunun görev süresi, Genel Kurul'un 15 Ocak 2020 tarihli 43'üncü birleşiminde 26 Ocak 2020 tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.

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