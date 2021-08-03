Rekor sıcaklıklar kapıda

Orman yangınlarının sürdüğü Akdeniz ülkelerinde aşırı sıcaklara karşı yeni uyarılar yapıldı.Türkiye’de de önümüzdeki günlerde havanın 40 derecenin üzerinde seyredeceği bildiriliyor.

Aşırı sıcakların etkisini sürdürdüğü Yunanistan’da hava durumunda gelecek haftaya kadar değişiklik beklenmiyor. Yunanistan Meteoroloji Kurumu’ndan yapılan açıklamada, sıcaklığın gelecek haftaya kadar 44 derece dolayında seyretmesinin beklendiği açıklandı. DW’deki habere göre aşırı sıcakların insanlar kadar enerji sistemlerini de olumsuz etkilemesi beklendiğinden farklı alanlarda görevli teknik ekiplerin alarma geçirildiği bildirildi. Devam eden aşırı sıcaklar ve kuraklık sebebiyle sivil savunma da yeni yangınlar çıkması tehlikesine dikkat çekti.

1987’deki sıcaklarda 4 bin kişi ölmüştü

Meteorologlar, yaşanan aşırı sıcakların 1987’de görülene benzediğini, o zaman da günlerce 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklar yüzünden ülkede yaklaşık 4 bin kişinin can verdiğini hatırlattı. Bazı meteorologlar ise önümüzdeki günlerde yaşanması beklenen aşırı sıcakların 1977’deki rekora yaklaşmasından endişeli.

Doktorlar, sıcaklığın geceleri bile 30 derecenin altına düşmemesi sebebiyle, vücudun geceleri de dinlenemediğini vurgulayarak, yoğun klima kullanımı sebebiyle pek çok kişinin boğaz ve baş ağrısından şikâyetçi olduğunu haber veriyor. Doktorlar, bol bol su içmeyi ve yağsız gıdalar ile beslenmeyi tavsiye ediyor. Yaşlılar ile çocuklara özellikle dikkat edilmesi çağrıları yapılıyor.

Bazı meteorologlar söz konusu aşırı sıcakların iki hafta buyunca sürebileceği öngörüsünde bulunuyor. Yunanistan gibi aşırı sıcakların etkisinde olan Türkiye’de de önümüzdeki günlerde havanın 40 derecenin üzerinde seyredeceği bildiriliyor.

Yangınların sürdüğü Antalya ve Muğla’da hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde kalmaya devam edeceği, tatil beldesi Bodrum’da da rüzgarın saatte 30 km. hızla eseceği tahmin ediliyor. Bölgede etkili olan rüzgâr günlerdir süren yangınların söndürülmesi çalışmalarını da zorlaştırıyor.