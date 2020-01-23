Rize'de ekmeğe 50 kuruş zam

Rize’de ekmek fiyatlarında yüzde 19’luk artışa gidildi.

Rize Fırıncılar Odası, ekmek yapımında artan maliyetleri gerekçe göstererek Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden fiyat talebinde bulundu. Olay 53‘te yer alan habere göre, Odalar Birliği de Fırıncılar Odası’nın gerekçesini göz önünde bulundurarak 250 gramı 1,50 TL’den satılan ekmeğin gramajını 280 grama, fiyatını 2 TL’ye yükseltme kararını onayladı. Rize’de bir müddet önce Rize Fırıncılar Odası Başkan Yardımcısı Necmettin Demirkan, ekmek üretiminde kullanılan ana maddelere yüzde 30 ile yüzde 40 zam geldiğini belirtmiş ve oda olarak artan maliyetleri karşılayabilmek amacıyla ekmek fiyatında yüzde 20’lik bir artış talebinde bulunduklarını kaydetmişti.

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