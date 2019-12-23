Rusya ve Türkiye'den ortak devriye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bugün Suriye’nin Kamışlı ilçesinin batısındaki bölgede yeni bir devriye gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Konuya ilişkin yazılı bildiri yayınlayan bakanlık, Rus askeri polisi ile TSK’nın bugün de Soçi mutabakatı çerçevesinde Suriye’nin Kamışlı ilçesinin batısındaki bölgede yeni bir devriye gerçekleştirdiklerini belirtti. Rus basınına ulaşan açıklamada, “Şeyrek yerleşimindeki geçiş noktasından başlayan ortak devriye, yaklaşık 2 saatte 40 kilometrelik bir güzergahta ilerledi ve başlangıç noktasına dönerek çalışmalarını tamamladı” ifadelerine yer verildi. Ortak devriyenin Suriye sınır bölgesinde yer alan birkaç yerleşimden geçtiğini kaydeden bakanlık, konvoya havadan Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait helikopterlerin eşlik ettiğini ifade etti. Tigr, BTR-80 ve Kirpi araçları dâhil 8 zırhlı aracın bulunduğu konvoyda, iki taraftan yaklaşık 50 asker görev yaptı. Orlan-10 insansız hava aracı (İHA) konvoyun geçtiği güzergâhtaki durumu havadan izledi.

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