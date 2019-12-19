Rusya ve Türkiye'den Suriye'de ortak devriye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bugün Suriye’nin Kamışlı ilçesinden birkaç kilometre uzaklıktaki, sınırda bulunan yeni bir bölgede devriye görevi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rus askeri polisleri ve TSK, bugün de Soçi mutabakatı çerçevesinde yürütülen devriye görevlerine bir yenisini ekledi. Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, devriye Deyrun Ağa yerleşimindeki gümrük geçiş noktasından başladı ve 30 kilometrelik bir güzergahta ilerleyip 1 buçuk saat sürdü. Devriye bölgesi, Kamışlı’nın birkaç kilometre doğusunda gerçekleşti. Tigr, BTR-80 ve Kirpi araçları dahil 8 zırhlı aracın bulunduğu konvoyda, iki taraftan yaklaşık 50 asker görev yaptı. Orlan-10 insansız hava aracı konvoyu havadan izledi. Rus helikopterleri de havadan devriye gerçekleştirdi.

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