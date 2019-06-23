Sandığa ambulansla geldiler

Sağlık problemleri yaşayan seçmenler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için oy kullanacakları okullara ambulansla getirildi.

İstanbul'da seçmenler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için oy kullanmaya devam ediyor. Kalçasından ameliyat olan, vücuduna platin konulan ve tedavisine evinde devam edilen 77 yaşındaki Fatma Tunca, oyunu kullanmak için ambulansla Samandra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne getirildi. Tunca, sağlık görevlileri eşliğinde oyunu kullanacağı 30 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa götürüldü. Oyunu kullanan Tunca, seçimin hayırlı olması dileğinde bulundu. Sancaktepe'de ikamet eden, şeker hastası 60 yaşındaki Rukiye Aydoğan, evinden ambulansla alınarak Mustafa Karaşahin İlkokulu'na getirildi. Aydoğan, oyunu kullandıktan sonra ambulansla evine götürüldü. Ayaklarında kireçlenme bulunan 72 yaşındaki Hamide Büyük de yakınları tarafından özel araçla okula getirildi. Tekerlekli sandalye ile oy kullanacağı sınıfa götürülen Büyük, oy kullandıktan sonra okuldan ayrıldı. AA

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