Şanlıurfa’da kuraklık ekinleri vurdu

Şanlıurfa’da yağmur beklendiği kadar yağmayınca, ekinler kurumaya başladı.

Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyleyerek, “3,5 milyon dekarlık bir arazide şu anda kuraklıkla karşı karşıyız. Arpayı kaybetmiş, umudumuzu yitirmiş durumdayız” dedi. Kuru tarımın yapıldığı Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde, kuraklık; çiftçilerin kâbusu oldu. Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, bir hafta içerisinde beklenilen yağışlar olmazsa, buğday, arpa ve mercimekte Türkiye genelinde büyük bir rekolte düşüklüğü yaşanılacağını söyledi. İpar, şunları söyledi:

“Bölgemizde tabi afet denilebilecek kadar bir kuraklık hissediyoruz. 3,5 milyon dekarlık bir arazide kuraklıkla karşı karşıyız. Arpayı kaybetmiş, umudumuzu yitirmiş durumdayız. Mercimekte rekolte düşüklüğü zaten yaşayacağız. Önümüzdeki günlerde yağmurun düşmesiyle umutlarımızı yeşertebiliriz, fakat meteorolojiden aldığımız bilgilere göre herhangi bir yağmur belirtisi olmadığı için bunları da kaybetmek durumundayız. Bir haftaya kadar yağmurun düşmemesi halinde hem buğday da hem arpada ve mercimekte Türkiye genelinde büyük bir rekolte düşüklüğüne gideceğiz.”

AFET BÖLGESİ İLÂN EDİLSİN

Çiftçilerin girdi maliyetlerinin yanı sıra bir de kuraklık sıkıntısı yaşadığını belirten İpar, “Bu nedenle yetkililerden çiftçilerimize âcil bir destek planının hazırlamasını ve bölgenin afet bölgesi olarak ilan edilmesini bekliyoruz. Bununla birlikte çiftçilerimize alan bazlı bir destek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi borçlarının faizsiz 3 yıl ertelenmesi ve tohumluk desteği gibi bazı taleplerimizde olmaktadır” dedi.

Şanlıurfa - anka