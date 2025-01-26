Şanlıurfa’da yağmur duası

Şanlıurfa’da yeterli yağışın olmaması ve kuraklık tehlikesi nedeniyle, cuma namazı sonrası camilerde cemaatin katılımıyla yağmur duası yapıldı.

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Şanlıurfa’da, bu yıl yağışların yetersiz olması sebebiyle kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Şehir genelindeki camilerde, cuma namazı sonrası cemaat bir araya gelerek yağmur duası yaptı. Şanlıurfa halkı, kuraklık nedeniyle zor durumda olan çiftçiler ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalan bölgeler için dualar etti. Camilerdeki yoğun katılım dikkat çekti. İmamlar tarafından yapılan vaazlarda, yağmur duasının önemine vurgu yapılarak toplumsal dayanışma ve sabır çağrısında bulunuldu. Yağmur duasına, kadın, erkek ve çocuklardan oluşan çok sayıda vatandaş katıldı.

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YAĞMUR DUASI NASIL ANLAŞILMALIDIR?

“Yağmur duâsı ile ilgili olarak sünnet olan nedir?”

Topraklarımız yağmura muhtaç. Canlılar suya muhtaç. Ruhumuz Allah’ın sayısız ikramına, ihsanına ve lütfuna muhtaç. İçimiz dışımız rahmete muhtaç. Allah âfet vermesin tek! Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, yağmur namazı ve duâsı bir ibadettir. Yağmursuzluk o duânın ve ibadetin vaktidir.1 Duâyı ve ibadeti vaktinde yapmalı, değil mi?

Yağmurlar kesildiği zaman tövbe ve istiğfar etmek, duâ edip namaz kılmak ve ikramı, ihsanı ve rahmeti sonsuz olan Cenab-ı Hak’tan yağmur istemek sünnettir. Kur’ân’da Nuh Aleyhisselâmın, kavmine şöyle dediği kaydedilir: “Dedim ki: ‘Rabb’inize istiğfar edin. Muhakkak o bağışlayandır. Size gökten bol bol yağmur indirsin.”2

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Yağmur duâsı ve namazı