Savunma Bakanlığı'ndan celp işlemleri hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yükümlülerden sınıflandırma nitelik listesine, 20 Ağustos'a kadar yoklamasını yaptıranların, erken sevk müracaatında bulunan ve başvurusu kabul edilenlerin, ertelemeyle sevk tehirleri sona erenlerin, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların, daha önceki celp dönemlerinden bakaya olanların alınacağı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, Kasım 2019 sınıflandırma döneminde ilk kez silah altına alınacak yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlülerin sevk işlemlerine ilişkin duyuru yaptı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda, Kasım 2019 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine alınmak isteyen yükümlülerin yapması gerekenler aktarıldı.

Duyuruda, bu yükümlülerden sınıflandırma nitelik listesine, 20 Ağustos'a kadar yoklamasını yaptıranlar, erken sevk müracaatında bulunan ve başvurusu kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, daha önceki celp dönemlerinden bakaya olanların alınacağı belirtildi.

Kasım 2019 sınıflandırma döneminde, 20 Ağustos 2019'a kadar yoklaması yapılan ve sınıflandırma nitelik listesine alınan yükümlülerden askerlik hizmeti tercihini yaptırmayanların ise 31 Ağustos 2019'a kadar askerlik hizmeti tercihi işlemini "e-devlet" üzerinden veya en yakın askerlik şubesinden yaptırmaları gerektiği bildirildi.

Askerlik hizmeti tercihi işlemini yapmayanların ise mevcut bilgilerine göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacakları vurgulandı.

Celp ve sevk dönemi bitim tarihini kapsayan istirahat raporu bulunan yükümlülerin de istirahat raporunun bitim tarihini takip eden ilk iş günü askerlik şubesi başkanlığına müracaat edebilecekleri duyuruldu.