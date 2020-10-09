Sayıştay: TÜİK’in hesapları hatalı

Sayıştay, açıkladığı ekonomi verileriyle kamuoyunda tartışma oluşturan TÜİK’in kendi hesaplarında hatalı işlem yaptığını belirledi. Raporu TBMM’ye sundu.

Sayıştay, açıkladığı ekonomik verilerle kamuoyunda tartışma ve güven sorunu meydana getiren Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kendi hesabında hatalı işlem yaptığını belirledi. TÜİK’in gelir-gider işlemlerinin yanlışlığı sebebiyle 4.7 milyon liralık hata oluştuğu tesbit edildi. TÜİK’in son aylarda açıkladığı enflasyon, istihdam gibi resmi ekonomi verileri başta muhalefet olmak üzere kamuoyunda güvenilmez bulunuyor. Cumhuriyet’in haberine göre, muhalefet sözcüleri, söz konusu verilerin yanlış ve makyajlanmış olduğunu dile getirirken Sayıştay’ın TBMM’ye sunduğu TÜİK’in 2019 yılı raporunda kurumun kendi hesaplarını da hatalı tuttuğu ortaya çıktı.

GELİR HESABI YERİNE, GİDER HESABINA İŞLEM YAPILMIŞ

Raporda, TÜİK’in taşınırlara ilişkin düzeltme kayıtlarını hatalı yaptığı belirlendi. Raporda, TÜİK’in taşra teşkilâtı olan Adana, Antalya, Bursa, İzmir, Kastamonu ve Konya bölge müdürlüklerinde tesis, makine ve cihazlar ile demirbaşların “maddî duran varlıklar” hesabına borç, “gelirler hesabına” ise alacak kaydı yapılarak muhasebe kayıtlarına hatalı olarak alındığına dikkat çekildi. Raporda, söz konusu hatayı düzeltmek için yapılan işlemde ise “gelirler hesabına borç kaydı” yapılması gerekirken “giderler hesabına” işlem yapıldığı belirlendi.