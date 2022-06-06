Sel bölgelerine Risale-i Nur dağıtıldı

Kastamonu Yeni Asya Bürosu temsilcisi İbrahim Vapur, “Çatalzeytin, Abana, Bozkurt ve İnebolu’da vatandaşlarımıza 300 kitap hediye ettik” dedi.

Kastamonu Yeni Asya Temsilciliğinin organizasyonu ile bazı ilçelerde Risale-i Nur ve diğer yayınlarımızdan tanıtım maksadıyla hediye kitap dağıtıldı. Kastamonu Yeni Asya Bürosu temsilcisi İbrahim Vapur, çalışma hakkında bilgi verirken şöyle dedi: “Yakın zamanda selden etkilenen Çatalzeytin, Abana, Bozkurt ve İnebolu’da; camilere Risale-i Nur, esnafa ve vatandaşa da 200 adet ‘Müsibetlerin Dili’, 100 adet muhtelif küçük boy Risale-i Nur eserleri olmak üzere toplam 300 adet kitap dağıtıldı elhamdülillah. Rabbim vesile olanlardan razı olsun, tesirini halk etsin inşallah.” Kastamonu - Sedat Serdar

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