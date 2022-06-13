Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sel, dolu, hortum ve fırtına sebebiyle ekili araziler, ağaçlar zarar gördü, tarlalar sular altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Ankara’da 2 kişi vefat etti.

Ankara’nın Akyurt ilçesinde, yaşanan sağanak sebebiyle oluşan selde bir kişi iş yerinde elektrik akımına kapılarak can verdi, bir kişi ise sel sularından kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek öldü. İlçede can kaybı 2’ye yükseldi.

Meydana gelen sel nedeniyle Muhammet Şahin (21) iş yerinde elektrik akımına kapılarak öldü. İlçeye elektrik henüz elektrik verilemezken, ekipler trafolardaki çalışmalarını sürdürüyor. Teberik Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Demirel de (67), sel sularından kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek can verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Akyurt’taki selde yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

Eğitime ara

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara’da yoğun yağış nedeniyle tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Şahin, “İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir” dedi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gemerek ilçesinde yoğun yağış nedeniyle 13 ve 14 Haziran’da eğitime ara verildiğini bildirdi. Sivas/Ankara - aa.

Böyle bir şeyle karşılaşmamıştık

Kütahya’da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacını kırdı, kökünden söktü.

Merkeze bağlı Lütfiye köyü yakınlarındaki Türkmen Dağı Kozaklı mevkisinde bir anda hortum ve fırtına oluştu. Bölgedeki yüzlerce çam ağacı hortum ve fırtınanın şiddetiyle kökünden söküldü, bazıları ise ortadan ikiye ayrıldı. Köy Muhtarı Rasim Altıntaş, gördükleri manzara karşısında dehşete kapıldıklarını söyledi. Ormandaki yüzlerce çamın zarar gördüğünü belirten Altıntaş, “Fırtına nedeniyle evlerimizden çıkamadık. Fırtınadan sonra ormana geldiğimizde çam ağaçlarının bir kısmının kırılarak ikiye bölündüğünü, bir kısmını da kökünden söküldüğünü gördük. Bu yaşıma kadar böyle bir şeyle karşılaşmamıştık.” dedi.

Arı kovanları hasar gördü

Amasya’da sağanağın ardından oluşan sel suları nedeniyle tarım arazileri zarar gördü, araçlar sürüklendi. Kent merkezi ve kırsalda etkili olan yağış nedeniyle Ziyaret beldesinden geçen dere taştı. Bunun sonucunda, park halindeki araçlar sürüklendi, evlerin bodrum katları suyla doldu. Sağanak nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Ayrıca çok sayıda arı kovanında hasar oluştu. Kayseri’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle kentin farklı bölgelerinde sel meydana geldi. Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Muşalikalesi köyünde etkili olan dolu, ekili alanlara zarar verdi. Köyde büyük taneler halinde yağan dolu, buğday, arpa, nohut, mercimek, fiğ ve bahçelerde hasara yol açtı.

Ahırları su bastı

İl genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle bazı ekili araziler zarar gördü. Sel suları dere yataklarının taşmasına yol açtı. Yağışın neden olduğu su birikintileri dolayısıyla ulaşımda aksama yaşandı. Kastamonu merkezde etkili olan sağanak nedeniyle Kuzeykent Mahallesi’nde bazı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar suyla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Daday ilçesine bağlı Değirmencik köyü Sarıcı Mahallesi’nde de öğleden sonra etkili olan sağanak dolayısıyla bazı tarlalar sular altında kaldı. Köydeki ahırların bir bölümünü de su bastı.

Kütahya/Kastamonu/Amasya - aa