Sıcaklıkların artması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğün'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacak .

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul ve Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının gece 16, gündüz ise 24 derece seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Halk arasında “pastırma yazı” olarak alınan kasımda mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının, ay ortasından itibaren düşeceği değerlendiriliyor.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yarın (Pazartesi) gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.