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27 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Şiddet olaylarını birlikte önleyelim

27 Eylül 2020, Pazar 17:00
Trabzon’da bir hasta yakını tarafından ölümle tehdit edilen doktor Yılmaz Babutçu, “İnsanlar bu tür olayları duysun, kol kırılsın yen içinde kalmasın” dedi.

Babutçu, “Olan biten her şey ortada. Babasını ölümüne benim sebep olduğumu iddia ediyor. O görüşme sırasında poliklinikte hastalar da vardı. Hoparlörü açtım oradaki insanlar da duysun istedim. Tehditler sürünce vatandaşın biri de bu anları görüntülemiş. O kişiyi hayatımda hiç görmedim, tanımıyorum. Neden paylaştım; insanlar bu tür olayları duysun istedim. Kol kırılsın yen içinde kalmasın. Bu tür şiddet olaylarını hep birlikte el ele gerçek manada önleyelim. Eğer öyle bir iddian varsa bunun yöntemi bu değil. Herkes kendi hesabını kendi görmemeli” ifa- desini kullandı.

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