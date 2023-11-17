"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2023 CUMA - YIL: 54

Sincan'da yeni tadilat yapılan dairede patlamada: 1 ağır yaralı

17 Kasım 2023, Cuma 16:29
Doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı sanılan patlamada, apartmandaki bazı daireler, sokaktaki yaklaşık 10 dükkan ve bazı araçlar hasar gördü. Olay sonrası vatandaşların yaşadığı endişeli anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

Atatürk Mahallesi Gönül Sokak'ta 4 katlı apartmanın kot birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sonucu dairedeki 1 kişi ağır yaralandı. Patlamanın etkisiyle apartmandaki bazı daireler, sokaktaki yaklaşık 10 dükkan ve bazı araçlarda hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis, doğal gaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sokak, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Daire içindeki çalışmaları sürdüren itfaiye ve doğal gaz ekiplerinin ilk değerlendirmelerine göre patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

Patlama anı ile patlama sonrası dairedeki kişinin apartmandan çıkışı ve çevredekilerin endişeli anları, patlama yaşanan dairenin karşısındaki bir binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Tadilat yapıldığı öğrenildi

Olayın meydana geldiği dairede dün tadilat yapıldığı öğrenildi.

Esnaf Tanju Kahraman, patlamanın saat 11.30 dolaylarında yaşandığını, yüksek sesin etkisiyle çok korktuklarını belirterek, "Biraz maddi zararımız var. Geçmiş olsun." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suç oranları artarken, üstü kapalı aflar toplumu rahatsız ediyor

    AYM’yi bekleyen tehlike

    Yargıtay anayasayı ihlal etti

    Güvenlik Konseyi görevini yerine getirmedi

    Gazze Şeridi geniş çapta açlıkla karşı karşıya

    Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Florida valisi ve üniversitene ifade özgürlüğünü engellediği için dava

    İstanbul ve çevresi için fırtına uyarısı

    Art arda 3 yerde İsrail bombalarının hedefi oldu: Ailesini ve ayaklarını kaybetti

    Küçükçekmece'de 5 katlı binada patlama: 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

    "Artık savaş çığırtkanı yalanlar yok" sözleriyle istifa etti

    'İsrail'in BMGK kararına verdiği tepkiyi üzüntüyle karşılıyoruz'

    ABD ile Çin arasında, "ordular arası üst düzey iletişimin yeniden başlatılması" kararı

    İsrail polisi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldırmadı

    Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gece boyu saldırı düzenlendi

    Marmara Bölgesi'nde ekim ayı yağışları yüzde 52 düştü

    Avrupa Birliği'nde gereksiz antibiyotik kullanımıyla mücadele

    Myanmar'ın doğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem

    ABD yönetimi, İsrail'in hastane baskınını savunmaya devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İyi Parti’de yollar ayrılırken
    Cevher İLHAN

    “Terör devleti”ne Ankara’nın desteği!
    Süleyman KÖSMENE

    Sanki Yedim Camii
    İbrahim Aktaşcı

    Ropdöşambır’dan tasarruf olmaz!
    Şükrü BULUT

    Avrupa Birliğini mülteciler/göçlerlerle dağıtmak mümkün mü?
    Şemseddin ÇAKIR

    Mehdi ve Mesih telakkisi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ERSOYLU

    Kemalistler iktidara hizmet etmektedir
    Risale-i Nur'dan

    Ulvî bir menba-ı kuvvet olan ittifak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.