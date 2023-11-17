Sincan'da yeni tadilat yapılan dairede patlamada: 1 ağır yaralı

Doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı sanılan patlamada, apartmandaki bazı daireler, sokaktaki yaklaşık 10 dükkan ve bazı araçlar hasar gördü. Olay sonrası vatandaşların yaşadığı endişeli anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı. Atatürk Mahallesi Gönül Sokak'ta 4 katlı apartmanın kot birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sonucu dairedeki 1 kişi ağır yaralandı. Patlamanın etkisiyle apartmandaki bazı daireler, sokaktaki yaklaşık 10 dükkan ve bazı araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis, doğal gaz ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sokak, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Daire içindeki çalışmaları sürdüren itfaiye ve doğal gaz ekiplerinin ilk değerlendirmelerine göre patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Patlama anı ile patlama sonrası dairedeki kişinin apartmandan çıkışı ve çevredekilerin endişeli anları, patlama yaşanan dairenin karşısındaki bir binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi. Tadilat yapıldığı öğrenildi Olayın meydana geldiği dairede dün tadilat yapıldığı öğrenildi. Esnaf Tanju Kahraman, patlamanın saat 11.30 dolaylarında yaşandığını, yüksek sesin etkisiyle çok korktuklarını belirterek, "Biraz maddi zararımız var. Geçmiş olsun." dedi. AA

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