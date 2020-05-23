'Son 24 saatte 1186 kişiye Kovid-19 tanısı kondu'

Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 32 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 155 bin 686, can kaybı 4 bin 308 oldu. Son 24 saatte 1491 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 117 bin 602 oldu

Son 24 saatte 1491 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 117 bin 602 oldu. "Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Destek tedavisine ihtiyaç duyan ağır hasta sayımız azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var." dedi. AA

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