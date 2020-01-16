Son 49 yılın dördüncü en sıcak yılı yaşandı

Türkiye’de bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle son 49 yılın en sıcak dördüncü yılı yaşandı.

Türkiye, dünya genelinde son yılların en büyük sorunlarından küresel ısınmanın sonuçlarını hisseden ülkeler arasında yer alıyor. Küresel ısınmaya bağlı meydana gelen iklim değişiklikleri nedeniyle Türkiye’de son yıllarda sıcaklıklar artarken, kuraklık yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenilen bilgilere göre, Türkiye’nin uzun yıllar ortalama sıcaklığı 13,5 olarak ölçüldü. Türkiye’de 1971’den sonra ortalama sıcaklığının en yüksek yaşandığı yıl 2010 senesi oldu. En sıcak yıl olan 2010 senesinde ortalama sıcaklık 15,6 derece olarak kayıtlara geçti. En sıcak ikinci yıl ise 2018 yılında yaşandı. Bu yıl da ortalama sıcaklık 15,5 derece olarak kaydedildi. 2014 yılında ise en sıcak üçüncü yıl gerçekleşirken, ortalama sıcaklık 14,9 derece tespit edildi. Geçen yıl yaşanan sıcaklık son 49 yılın en sıcak dördüncü yılı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl ortalama sıcaklık 1,3 derece artarak 14,8 oldu.