Su Politikaları Derneğinden ‘müsilaj’ uyarısı

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız, Marmara Denizi’ndeki son 3 yılda yaşanan gidişatın eğer aynı şekilde devam etmesi durumunda önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde Doğu Marmara’da hidrojen sülfürün artarak felakete dönüşeceği uyarısı yaptı. Yıldız, “Müsilaj, sadece Marmara’da değil, Ege ve Karadeniz’de de görülmeye başlandı. Bu açıdan bakıldığında öncelikle yapmamız gereken şey; denize bıraktığımız bu atık su arıtımının eksik yapılmasından kaynaklanan kirliliği azaltmaktır” dedi. İstanbul - Anka

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