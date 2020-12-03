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Su sıkıntısı yok

03 Aralık 2020, Perşembe 23:42
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, barajlarda yeterli doluluk olduğunu, ihtiyaçları karşılama noktasında bir sıkıntı bulunmadığını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, barajların işletme programlarının her yıl “su yılı” başlangıcı olan Ekim ayında iklim şartlarına ve barajların özelliklerine bağlı olarak hazırlandığı, gerekli görülmesi halinde akımların durumuna göre güncellendiği ifade edildi.      

Depolamalı tesislere gelen suyun yaklaşık yüzde 60’ının karların erimesinden kaynaklandığına ve akımların Mart-Haziran döneminde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, şu bilgiler verildi: “Bu sebeple, barajların doluluk oranlarının bugünkü durumlarına göre değerlendirilerek suyumuzun yetersiz olduğu sonucuna ulaşmak çok doğru olmayacaktır. Çünkü akımlar, Mart ayı itibarıyla ortalamanın üzerine çıkarak doluluk oranlarını arttırmaktadır. Halihazırda baraj dolulukları yeterli seviyede olup ihtiyaçları karşılama noktasında bir sıkıntı bulunmamaktadır.”   

“İstanbul’da su problemi beklenmiyor”      

DSİ’nin açıklamada, barajların güncel doluluk oranlarına ilişkin şunlar kaydedildi: “Kurumumuz tarafından anlık izlemesi yapılan 374 adet depolamalı tesisimizde aktif doluluk oranı yüzde 34,6’dır. Söz konusu barajların içme suyu maksatlı olanları yüzde 32,5, sulama maksatlı olanları yüzde 31,4 ve enerji maksatlı olanları ise ortalama yüzde 36,4 aktif doluluğa sahiptir. İstanbul ilinin günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacı ortalama 3 milyon metreküptür. Netice olarak, İstanbul iline su sağlayan barajların doluluk oranı ortalaması bugün itibarıyla yüzde 24 olup şu anda hiç su gelmese dahi İstanbul’un yaklaşık 2,5 aylık ihtiyacını karşılayacak su, rezervuarlarda mevcuttur.”   

“Ankara’da 4,5 aylık su var”

Ankara’daki barajlarda güncel doluluk oranının yüzde 12 seviyesinde bulunduğu ve bu oranın geçen yılla aynı olduğu bildirilen açıklamada, “Ankara’ya içme suyu temin eden barajlarımızın depolama kapasitesi son derece büyük olduğundan Ankara’nın su yeterlilik durumunu yalnızca doluluk oranları üzerinden değerlendirmek doğru olmayacaktır. Ankara’da günlük 1,2 milyon metreküp su kullanılmakta olup hiç yağış olmaması durumunda bile barajlarda şehrin 4,5 aylık ihtiyacını karşılayacak su bulunmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

AA

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